FOTO – Vidal celebra la vittoria dell’Inter in Germania: “+3!”

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal, assente ieri per squalifica nella vittoria dell’Inter in Germania contro il Borussia Mönchengladbach, si è unito ai festeggiamenti sui social

Ieri l’Inter ha vinto in casa del Borussia Mönchengladbach mantenendosi viva, per usare le parole di Antonio Conte, nel girone di Champions League. Ci sono ancora possibilità di passare il turno e i nerazzurri si giocheranno tutto nell’ultima sfida casalinga contro lo Shakhtar Donetsk con un occhio a Madrid dove il Real Madrid e il Borussia Mönchengladbach non dovranno pareggiare. Nella squadra nerazzurra mancava Arturo Vidal, squalificato per l’espulsione contro il Real Madrid, che ha festeggiato sui social postando la foto dell’esultanza di Matteo Darmian e Lautaro Martinez con un semplice “+3” accompagnato dai pallini nero azzurri e da una serie di emoticon.