FOTO – Vidal carica il Derby d’Italia di stasera: «Forza Inter!»

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Questa sera l’Inter scenderà in campo nella fondamentale sfida contro la Juventus. Uno dei grandi attesi è Arturo Vidal, chiamato contro la sua ex squadra a dare quelle risposte che fino ad ora non ha dato dal suo arrivo a Milano. Il centrocampista cileno ha affidato ai social la sua carica

Arturo Vidal sarà uno degli uomini più attesi di Inter-Juventus di questa sera. Il centrocampista cileno è chiamato a far fare quel tanto atteso salto di qualità al centrocampo nerazzurro e questa sera contro la sua ex squadra potrebbe essere la grande occasione. Il centrocampista cileno ha affidato ai suoi canali social la carica per questa sera