FOTO – Vecino a un passo dal ritorno in Serie A: «La storia continua»

Matìas Vecino è a un passo dal ritorno in Serie A dopo l’esperienza all’Inter. Il calciatore mostra le maglie delle sue ex squadra sui social.

ANCORA IN ITALIA – Matìas Vecino dopo aver vestito in Serie A le maglie di Fiorentina, Cagliari, Empoli e Inter, è pronto a tornare a giocare in Italia. Il centrocampista sui social resta criptico e non svela la sua prossima squadra, anche se è ormai noto l’accordo raggiunto con la Lazio. Questo il suo messaggio: «La storia continua…» riferendosi chiaramente al campionato italiano.

Di seguito l’immagine pubblicata sui social dal centrocampista