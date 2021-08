FOTO – Terza maglia Inter, quattro colori sul petto: il concept

L’Inter ancora non ha svelato quale sarà il concept della sua terza maglia per la prossima stagione, ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti. Footyheadlines.com, sito che spesso ha svelato i concept delle maglie in anteprima, ha svelato quale potrebbe essere la livrea della terza maglia interista.

QUATTRO COLORI – La settimana scorsa la Serie A aveva approvato i colori presentati dall’Inter per la terza maglia della stagione 2021/2022 (vedi articolo). Footyheadlines invece ha lanciato direttamente le foto in anteprima di quella che potrebbe essere la casacca interista. La maglia appare tutta nera con un forte richiamo alla seconda maglia usata tra il 1989 e il 1991, ovvero delle strisce diagonali sul petto. Le strisce dovrebbero essere di quattro colori: giallo, verde, arancione e azzurro con lo sponsor $InterFanToken in nero. Lo stemma dovrebbe essere di colore celeste con la stella gialla e lo sponsor tecnico arancione. Una varietà di colori che risalterebbero e non poco sullo sfondo nero.