FOTO – Tanti auguri a Materazzi. 50 anni da giocatore e tifoso Inter

Un compleanno speciale al giorno dell’esordio in campionato dell’Inter, ossia quello di Marco Materazzi. Il difensore ha vinto tutto con la maglia nerazzurra, di seguito il comunicato del club per l’ex difensore.

TANTI AUGURI – Marco Materazzi compie oggi 50 anni. Con la maglia dell’Inter ha conquistato 15 trofei. Ha incarnato perfettamente il DNA interista, dando sempre tutto per la maglia. Nelle dieci stagioni in nerazzurro ha messo in campo grinta, orgoglio e tenacia. Ha guidato la difesa con carisma, dimostrando tutta la sua personalità nelle folate offensive. Ha realizzato 20 reti in 276 presenze, conquistando 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club e una Champions League. Nel cuore del popolo nerazzurro resterà per sempre la sua doppietta a Siena, decisiva per la conquista del 15° Scudetto. Oggi Marco Materazzi compie 50 anni: a lui gli auguri di tutto il popolo interista!

fonte: inter.it