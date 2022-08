FOTO – Tabellone Coppa Italia, 32esimi conclusi! I nuovi accoppiamenti

Ieri si sono chiusi ufficialmente i trentaduesimi di Coppa Italia. L’Inter ovviamente entrerà in gioco dagli ottavi di finale in poi ma ecco intanto il tabellone aggiornato della competizione.

TABELLONE – L’Inter non ha ancora aperto ufficialmente la stagione, lo farà sabato contro il Lecce in Serie A. In Italia però si gioca già impegni ufficiali con la Coppa Italia che si è aperta in questi giorni con i trentaduesimi di finale conclusi ieri. Ecco il tabellone aggiornato.

Si sono conclusi i Trentaduesimi di #CoppaItaliaFrecciarossa🏆

Ecco il tabellone aggiornato 👀#WeAreCalcio pic.twitter.com/uwxiH9BvTO — Lega Serie A (@SerieA) August 9, 2022

L’Inter dunque nei sedicesimi di finale affronterà la vincente di Bari e Parma che hanno eliminato rispettivamente Verona e Salernitana.