FOTO – Suning, Zhang ieri ha incontrato il presidente di Samsung

Suning rafforza nuove cooperazioni con altre società. Nella giornata di ieri, Zhang Jindong ha incontrato il presidente di Samsung, Choi Seung-sik. Nuovo sponsor in arrivo anche per l’Inter?

INCONTRO – Suning Group, con un post pubblicato attraverso il canale Twitter, ha comunicato che nella giornata di ieri il presidente Zhang Jindong ha incontrato Choi Seung-sik, presidente di Samsung Eletronics China, presso Suning HQ: “Le due parti rafforzeranno la cooperazione, canali, marketing e servizi e stabiliranno l’obiettivo di una crescita annuale del 60% nel 2021”. Novità anche sul fronte Inter? Come ormai noto da tempo, Pirelli non sarà più main sponsor del club nerazzurro. Di seguito il post pubblicato su Twitter

Yesterday, Zhang Jindong, Chairman of Suning Group met with Choi Seung-sik, president of @Samsung Electronics China, at Suning HQ. The two parties will strengthen cooperation in commodities, channels, marketing, and services, and set the goal of 60% annual growth in 2021. pic.twitter.com/D1IOGJtj29

— Suning Group (@Suning_Group) April 1, 2021