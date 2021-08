FOTO − Serie A al via, Inter seconda sul podio delle rose più preziose

Inizia la Serie A con l’Inter chiamata a difendere il titolo vinto. Intanto Transfermarkt, a dieci giorni dalla fine del mercato, ha stilato la classifica delle rose economicamente più preziose

ROSE − Oggi inizia la Serie A, il campionato dei campioni d’Europa. L’Inter sarà la squadra ad inaugurare questa nuova stagione , in quanto vincitrice dell’edizione precedente. I nerazzurri scenderanno in campo a partire dalle 18.30 contro il Genoa a San Siro. Dopo un estate abbastanza burrascosa per i colori interisti con le partenze di Antonio Conte, Achrah Hakimi, Romelu Lukaku e per ultimo Lele Oriali (vedi comunicato), i campioni d’Italia si sono affidati a Simone Inzaghi. Nonostante tali cessioni, in casa Inter c’è grande entusiasmo poiché la rosa, comunque vada, è rimasta competitiva. Intanto, il noto sito Transfermarkt, a dieci giorni dalla fine del mercato, ha stilato una classifica delle squadre economicamente più preziose della Serie A. In podio, prima la Juventus con una rosa pari a 654 milioni di euro; seconda l’Inter con 579 e terzo il Napoli a quota 498 milioni di euro. Di seguito il post pubblicato su Instagram.

