FOTO – Serie A, pallone invernale per la stagione 2021/22 in arrivo

Sarebbe in arrivo il nuovo pallone invernale Nike della Serie A per la stagione 2021/22: le immagini rese note da Footy Headlines.

PALLONE INVERNALE – Il sito specializzato Footy Headlines ha pubblicato nuove immagini del nuovo pallone invernale della Serie A. Il nuovo pallone da calcio Nike Flight Serie A Winter sarebbe dotato dei tipici colori “Hi-Vis” di Nike. Base gialla abbinata a parti arancioni e loghi blu.

CARATTERISTICHE – “Yellow / Total Orange / Racer Blue” i colori ufficiali. Il logo della Serie A stampato sulla parte superiore del pallone. Per il pallone tecnologia Nike Aerowsculpt che usa scanalature sagomate per interrompere il flusso d’aria attraverso la palla per una minore resistenza e una traiettoria più stabile. La rivoluzione nell’aerodinamica si traduce in una direzione più stabile del 30% rispetto al pallone Merlin di Nike. L’inchiostro stampato in 3D aiuta a mettere a punto il volo della palla per aiutare a colpire il bersaglio colpo dopo colpo, passaggio dopo passaggio. La tecnologia All Conditions Control (ACC) consente di ottenere un tocco coerente in condizioni di bagnato o asciutto.

PREZZO – Il pallone dovrebbe essere disponibile nel corso di questo mese a un prezzo di 135 euro.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇮🇹 Which Hi-Vis ball do you prefer? 👇 pic.twitter.com/rihdflB9qj — Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 3, 2021

Fonte: FootyHeadlines.com