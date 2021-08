FOTO − Serie A, la Lega lancia la copertina della 2ª giornata: Inter in lizza

La 2ª giornata si è conclusa ieri sera. La Lega Serie A, tramite il suo profilo Twitter, invita tutti i tifosi a scegliere la foto di copertina del turno. In lizza anche l’Inter con l’esultanza relativa al gol di Lautaro Martinez

COPERTINA − La 2ª giornata di Serie A si è conclusa ieri. Fatta eccezione per Juventus e Atalanta (KO in casa contro l’Empoli e pari contro il Bologna) hanno vinto le altre cinque big del campionato. Vittorie in trasferta per Inter, Napoli e Roma; successi in casa, invece, per Lazio e Milan. Sono esattamente queste cinque, le squadre in testa al campionato con sei punti ottenuti. In merito alla conclusione della seconda giornata, la Lega Serie A ha lanciato un sondaggio sulla propria pagina Twitter, in cui ha invitato tutti i tifosi a scegliere la foto di copertina del turno. In lizza, anche l’Inter con Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Matteo Darmian durante l’esultanza del primo gol nerazzurro. Di seguito il post.

Qual è l'immagine copertina della 2⃣ª giornata di #SerieATIM 💎? 🖼⚽🇮🇹

A voi la scelta ⬇#WeAreCalcio pic.twitter.com/Vk7WaH0KWO — Lega Serie A (@SerieA) August 30, 2021