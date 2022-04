FOTO – Serie A, in anteprima il nuovo pallone Puma 2022-23: i dettagli

La Serie A presto presenterà il nuovo pallone in vista della stagione 2022-23. Intanto, il sito Footy Headlines, specializzato nelle anticipazione legate alle maglie da calcio e non solo, ha svelato nuovi dettagli riguardo il nuovo pallone targato Puma (così come avevamo già anticipato).

NUOVO PALLONE – Serie A, in arrivo il nuovo pallone “Puma Orbita”. Dalla stagione 2022-2023, Puma fornirà i palloni ufficiali per i campionati più importanti che mai, grazie al nuovo accordo con la Serie A italiana – La Liga, Serie A ed EFL (Championship, League & League Two). “Puma Orbita ha un design moderno. È prevalentemente bianco con fresche applicazioni multicolori. I design dei palloni da gara La Liga, EFL e Serie A saranno simili all’Orbita generale con colori personalizzati e piccole caratteristiche di design. Ha un nuovo concetto di 12 pannelli con pannelli di uguali dimensioni e uniformi. La palla è stata modellata con tecnologia ad alta frequenza”.

Svelato in anteprima il nuovo pallone della Serie A 2022-23 targato Puma.

