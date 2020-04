FOTO – Sensi, nostalgia di calcio: “Inter, quanto mi manchi”

Stefano Sensi ha esternato sui social network la nostalgia per il calcio giocato. Il centrocampista dell’Inter, come tutti, è in attesa che ci siano novità sulla possibilità di riprendere le attività attualmente sospese per l’emergenza sanitaria in atto

