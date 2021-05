FOTO – Sanchez pronto per Inter-Udinese: «Andiamo!»

Inter-Udinese di domenica pomeriggio sarà l’ultima giornata del campionato 2020-21 e sarà anche la grande festa dell’Inter che riceverà il trofeo dello scudetto conquistato in questa stagione. Dovrebbe essere della partita Alexis Sanchez, uno degli ex dell’incontro. L’attaccante cileno sembra essere pronto per la sfida del Giuseppe Meazza.

Domenica il campionato di Serie A si chiuderà con l’ultima giornata e con la consegna della coppa dello scudetto numero 19 nelle mani dell’Inter Campione d’Italia. I nerazzurri saranno impegnati al Giuseppe Meazza contro l’Udinese. Contro i friulani potrebbe vedersi in campo Alexis Sanchez, uno dei grandi ex di questo incontro. L’attaccante cileno sembra essere pronto per la sfida e ha postato sui social una sua foto nella palestra di Appiano Gentile con l’eloquente didascalia: «Let’s go!».