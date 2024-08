FOTO – Sanchez è pronto a far sognare i tifosi dell’Udinese: «I’M BACK!»

Alexis Sanchez ha espresso le sue prime parole da calciatore dell’Udinese, Per il calciatore cileno si tratta del ritorno nella squadra in cui è esploso come uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.

LA SCELTA – Alexis Sanchez è stato ufficialmente annunciato come nuovo calciatore dell’Udinese. Dopo l’ultima vincente stagione con l’Inter, terminata con la vittoria dello scudetto per i calciatori allenati da Simone Inzaghi, il cileno ha dovuto arrendersi all’evidenza rappresentata dalla volontà dei nerazzurri di non puntare sul suo profilo per la prossima stagione. Ecco che, dopo essersi svincolato dai meneghini, il classe 1988 ha deciso di riscrivere nuove pagine di storia con il club in cui è si fatto conoscere al grande pubblico, ossia l’Udinese.

Sanchez si (ri)presenta ai tifosi dell’Udinese: massima voglia di incidere!

IL MESSAGGIO – Dopo l’ufficialità del suo passaggio all’Udinese, arrivata oggi 10 agosto, il cileno ha rivolto un messaggio inequivocabile ai tifosi del club bianconero, sottolineando di essere tornato a far parte della loro famiglia: «I’M BACK!». Una dimostrazione, come se ce ne fosse ulteriore bisogno, della carica con cui il classe 1988 vive il ritorno al club guidato dai Pozzo. Nella speranza, dal punto di vista dell’ex Inter, di poter recitare un ruolo da protagonista nel consentire alla squadra allenata da Kosta Runjaić di raggiungere i propri obiettivi stagionali.