FOTO – San Siro pronto per Inter-Parma: attesa per la Coppa Italia

Si avvicina il calcio d’inizio (ore 21) di Inter-Parma. Da San Siro arrivano le prime immagini in vista della gara di questa sera valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

SERATA DI CALCIO – Tutto pronto a San Siro per Inter-Parma di questa sera. Gli spalti sono ancora vuoti, ma a breve inizieranno a riempirsi dopo il record di presenze fatto registrare per una partita di Coppa Italia. Una sfida che i nerazzurri ci tengono a vincere e non solo in quanto detentori. Il trofeo resta uno degli obiettivi della squadra di Simone Inzaghi, in cerca anche di un messaggio da mandare dopo il pari di Monza.

Questo il post pubblicato su Twitter dalla società nerazzurra.