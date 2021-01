FOTO – Roma-Inter, tutto pronto dallo spogliatoio: scelta la maglia

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Roma-Inter, tutto pronto allo stadio Olimpico per il big-match delle 12:30. Di seguito le immagini pubblicate dal club nerazzurro in merito allo spogliatoio e la scelta sulla maglia che oggi scenderà in campo.

DALLO SPOGLIATOIO – Roma-Inter oggi alle 12:30, tutto pronto all’Olimpico per la sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021 e importante ai fini dello scudetto. Direttamente dall’account social del club le immagini dello spogliatoio nerazzurro e la scelta fatta sulla maglia che oggi scenderà in campo, cioè la classica divisa “home”.