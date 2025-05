FOTO – PSG-Inter, Inzaghi carica la squadra: un solo obiettivo in mente!

PSG-Inter si disputerà sabato 31 maggio alle ore 21 a Monaco di Baviera. In occasione dell’allenamento di oggi, lunedì 26, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha caricato la squadra per l’evento.

LA GIORNATA – PSG–Inter è già iniziata. In occasione del Media-day di oggi, con cui svariati tesserati nerazzurri hanno raccontato le proprie emozioni in vista della finale di Champions League contro i transalpini, si è già potuta respirare l’aria del momento. La consapevolezza di poter fare la storia è ben definita nelle menti dei meneghini, così come quella di non dover farsi trascinare dalle emozioni derivanti dalla sconfitta di 2 anni fa. L’Inter di oggi è una squadra matura, esperta, capace di guardare alla finale contro il PSG nella piena comprensione che essa rappresenti una sfida a sé rispetto a quella del passato.

Inzaghi e l’inizio degli allenamenti per PSG-Inter

IL DETTAGLIO – Dopo l’incontro con i media, i tesserati dell’Inter sono scesi in campo per iniziare a preparare la finale contro il PSG. Come ha potuto osservare la nostra Romina Sorbelli durante i momenti iniziali dell’allenamento, il tecnico Simone Inzaghi ha voluto battezzare la settimana con un discorso preparatorio in vista del momento più importante della stagione. Con quel piglio da condottiero che il piacentino ha dimostrato di possedere nel corso del suo ciclo all’Inter.