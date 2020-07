FOTO – PPTV ci ricasca: dopo Tonali, Messi “presenta” Inter-Napoli

PPTV – emittente del gruppo Suning detentrice dei diritti della Serie A – ci ricasca. Attraverso il sito dell’emittente televisiva cinese è stata pubblicata una locandina di presentazione di Inter-Napoli (in programma questa sera) che raffigura Lionel Messi in riflesso sul Duomo di Milano.

MESSI PRESENTA INTER-NAPOLI – L’Inter è molto conosciuta in Cina, grazie soprattutto al gruppo Suning, che promuove il brand anche attraverso PPTV, emittente televisiva che detiene i diritti delle partite di Serie A. In vista di Inter-Napoli – così come era già successo per Inter-Brescia e Sandro Tonali -, l’emittente ha mostrato una locandina che raffigura Lionel Messi in riflesso sul Duomo di Milano. Di seguito la locandina pubblicata nel sito cinese.

Fonte: PPTV.