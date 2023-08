FOTO − Pavard segna in amichevole ma non sembra felice. L’Inter ci spera!

Pavard segna in amichevole con il Bayern Monaco eppure non appare propriamente felice: l’Inter ci spera e prova in tutti i modi a convincere il club tedesco.

FOTO − Il Bayern Monaco oggi ha deciso di schierare Benjamin Pavard nell’amichevole per il “Dream Match 2023” contro il Fanclub Weinbeisser Kaltern. Il difensore non ha perso occasione per mettersi in mostra e ha segnato anche il primo gol della gara. Ma la sua espressione, come mostrato anche su Twitter, non è stata delle più felici. L’Inter continua a sperare di convincere il club tedesco, pur consapevole della difficoltà insita nell’operazione. Il difensore spera dal canto suo nel trasferimento in Italia.