FOTO – Pallone d’oro, i nerazzurri viaggiano verso Parigi: una speranza

La cerimonia per l’attribuzione del pallone d’oro si svolgerà al Theatre du Chatelet di Parigi a partire dalle 18:45. Tre nerazzurri stanno viaggiando verso la Francia, con una speranza in particolare.

LA SITUAZIONE – La cerimonia per la consegna del pallone d’oro 2024 sta per iniziare. La sorpresa della giornata è la decisione del Real Madrid di non far presenziare i suoi tesserati a causa della scelta, diffusasi in maniera ufficiosa, di non conferire a Vinicius Junior il trofeo individuale relativo alla scorsa stagione. I calciatori dell’Inter presenti in lista, ossia Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, unitamente al candidato al Premio Yashin Yann Sommer, sono stati ritratti sull’account X del club nerazzurro in viaggio verso Parigi.

https://x.com/Inter/status/1850923017020334144

Inter, una speranza dalla cerimonia del pallone d’oro

LO SCENARIO – Consapevoli della difficoltà di puntare alla vittoria, i nerazzurri si auspicano nel miglior risultato possibile per Lautaro Martinez. L’argentino, che ha vinto da protagonista la Serie A, la Supercoppa italiana e la Copa America, spera di poter rientrare nella top 5 della classifica finale. Con Rodri proiettato verso la vittoria del trofeo individuale più importante, l’argentino può entrare a far parte del roster dei migliori 5 calciatori dell’ultima stagione. Tenendo in considerazione l’annata da lui disputata e l’assenza di tante alternative per figurare in tale short list, è sicuramente possibile che tale auspicio divenga realtà.