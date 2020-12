FOTO – Padelli è guarito dal Coronavirus e rientra: “Finalmente in ufficio!”

Condividi questo articolo

Padelli, dopo lo stop e l’isolamento a causa della positività al Coronavirus, è tornato finalmente ad allenarsi. Il portiere nerazzurro su Instagram esprime tutta la sua gioia

GUARITO – Daniele Padelli stava contando i giorni e le ore che lo separavano dal ritorno in campo. Il portiere dell’Inter, guarito dal Coronavirus (vedi articolo), è finalmente rientrato in gruppo e lo annuncia su Instagram: “Finalmente ritornato in ufficio”.