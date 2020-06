FOTO – Osvaldo conserva i ricordi dell’Inter: indossa la felpa nerazzurra!

Osvaldo ha conservato la tuta dell’Inter, nonostante il turbolento addio nel gennaio 2015 dopo la lite con Icardi nel finale della partita contro la Juventus terminata 1-1. L’ex numero 7 interista, a casa sua in Argentina, sfoggia la felpa della tuta nerazzurra

RICORDO – Pablo Daniel Osvaldo conserva i suoi ricordi dell’Inter. L’ex attaccante nerazzurro, a Milano da agosto 2014 a gennaio 2015, indossa la felpa della tuta interista a casa sua in Argentina. Non è bastata, insomma, l’improvvisa rottura con Mauro Icardi e Roberto Mancini dopo Juventus-Inter 1-1 a cancellare i ricordi del breve periodo nella Beneamata. Osvaldo in nerazzurro ha segnato sette reti totali tra Serie A ed Europa League. Di seguito la foto tratta dalle Instagram Stories dell’account della sua compagna Jimena Baròn.