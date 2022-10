FOTO – Ossessione Barcellona, sui social tutti tifosi del Viktoria Plzen: ‘Vamos Plzen!’ e ‘Plzelona’

Il Barcellona dopo aver fallito il doppio confronto con l’Inter in UEFA Champions League anche dopo aver “venduto cara la pelle”, proverà a tutti i costi a vincere contro il Bayern Monaco per continuare a sperare. I tifosi blaugrana oggi hanno preso di mira i canali social del Viktoria Plzen, principalmente su Twitter, oggi incredibilmente tifosi della squadra ceca. Come se non bastasse, oggi alle 18:45 Xavi ha convocato tutta la squadra per guardare l’Inter al Camp Nou (vedi articolo).

OSSESSIONE – I tifosi del Barcellona, proprio come Xavi e la sua squadra impegnata oggi alle 21 al Camp Nou contro il Bayern Monaco, proveranno in tutti i modi a mantenere vive le speranza in UEFA Champions League. I canali social del Viktoria Plzen, difatti, nelle ultime ore sono stati presi di mira proprio dai tifosi blaugrana, oggi incredibilmente tifosi della squadra ceca com’è possibile vedere dalle immagini in allegato e sotto i post del Viktoria Plzen su Twitter. Da chi promette di acquistare la maglia della squadra ceca ai vari “Vamos Plzen!”.

MATCHDAY ⚽️ Dnes nás čeká poslední venkovní zápas v letošní skupině Ligy mistrů, kdy změříme své síly s Interem 🇮🇹 na slavném San Siru 🏟️🤩🔥#fcvp #INTPLZ #UCL @ChampionsLeague pic.twitter.com/I4MVncaxyz — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) October 26, 2022