FOTO − L’orgoglio di Dzeko per la sua Bosnia: «Un paese, uno stemma…»

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, è impegnato con la Bosnia Erzegovina per le partite di qualificazione ai Mondiali del 2022. Il bosniaco ha voluto esprimere il suo orgoglio con un post su Instagram

ORGOGLIO − La Bosnia Erzegovina domani scenderà in campo contro il Kazakistan per andare a caccia dei tre punti. Edin Dzeko, prima punta dell’Inter e capitano della sua nazionale, non ha alcuna voglia di mollare il difficile percorso per arrivare a Qatar 2022. La Bosnia, infatti, è quarta nel gruppo D a quota 2 punti e -3 dal secondo posto occupato dalla Finlandia. Guida il girone la Francia campione del Mondo. I transalpini, però, sono stati fermati sul pareggio dalla stessa Bosnia mercoledì 1 a causa del gol proprio di Dzeko. Su Instagram, l’attaccante dell’Inter ha voluto esprimere l’orgoglio per la sua Nazionale: «Uno stemma, un paese, il tuo sostegno, gole e palme, fino alla vittoria. Bosnia ed Erzegovina soprattutto la nostra».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edin Dzeko (@ed_dzeko)