FOTO – Nuovo logo Inter, spunta una nuova illustrazione

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Il nuovo logo dell’Inter dovrebbe essere presentato entro la fine di questa stagione. Il sito specializzato Footy Headlines mostra una nuova illustrazione di come dovrebbe essere, basandosi sulle versioni già circolate in questi giorni (vedi articolo).

IN ARRIVO – Il nuovo logo dell’Inter può già apparire nel corso di questa stagione. La settimana scorsa l’Amministratore Delegato Alessandro Antonello ha smentito che la società cambi nome, ma è vicino un restyling. Le indiscrezioni proseguono, concentrandosi sul logo. Risulta esserci una versione mostrata “accidentalmente” sul web, già vista negli scorsi giorni. Il sito Footy Headlines, specializzato nell’anticipare le novità di questo tipo, segnala come non sia un tweet ma un qualcosa di apparso nei test per la prossima stagione. Dovrebbe essere soltanto in oro, facendo sparire gli altri colori come in quello attuale. Confermata la presenza delle sole lettere IM (Inter Milano). Di seguito la foto di come potrà essere il nuovo logo dell’Inter (illustrazione tratta da Footy Headlines).