FOTO – Nuova seconda maglia Inter 2024-2025, tutti i dettagli

Stamattina l’Inter ha presentato la nuova seconda maglia per la stagione 2024-2025, che potrà fare il suo debutto già dall’amichevole col Chelsea di domenica. Ecco le foto con tutti i dettagli.

VERSIONE AWAY – Ad appena nove giorni dall’inizio della Serie A, l’Inter ha presentato oggi la nuova seconda maglia per la stagione 2024-2025. Come segnalato nel comunicato di presentazione, “sulla nuova maglia domina il bianco, sinonimo universale di stile ed eleganza, arricchito da profili grigi – colore storicamente parte del DNA del club – su spalle, busto e maniche. Il tricolore torna al centro del kit, con lo stemma monogramma e le due stelle posizionate invece sopra il cuore. La maglia vede inoltre il ritorno del colletto, che riporta alla memoria ricordi indimenticabili di decenni di calcio passati”.

Nuova seconda maglia Inter 2024-2025: tutte le foto

LE SPECIFICHE – Anche i dettagli sui fianchi richiamano i toni indicati in precedenza. E dello stesso colore è il font, comune per la Lega Serie A a tutte le altre squadre, con Hakan Calhanoglu utilizzato come uno dei modelli per la nuova seconda maglia dell’Inter. Il tricolore, come detto riportato al centro rispetto alla prima maglia, ha il numero 20 in rilievo a celebrare il titolo vinto nella scorsa stagione. La divisa, in continuità con la maglia Home, è inoltre realizzata in Dri-FIT ADV, un tessuto innovativo di Nike progettato per offrire freschezza, leggerezza e pelle asciutta nei grandi momenti sportivi. È in vendita da oggi sui canali ufficiali.