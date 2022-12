FOTO – Mulattieri conclude lo stage a Coverciano con la maglia dell’Italia

Samuele Mulattieri è tra i giovani giocatori dell’Inter convocati per la prima volta da Roberto Mancini per lo stage a Coverciano. Il calciatore ha avuto modo di mettersi in mostra.

ESPERIENZA AZZURRA – Samuele Mulattieri ha concluso lo stage con l’Italia a Coverciano con una partita in famiglia da quaranta minuti a tempo. Di seguito l’immagine pubblicata su Instagram con la maglia azzurra.

Fonte: Pagina Instagram [Samuele Mulattieri]