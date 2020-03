FOTO – Mourinho disegna la sua top 11 con un solo giocatore dell’Inter

Mourinho – ex allenatore dell’Inter, oggi sulla panchina del Tottenham -, interpellato dal quotidiano spagnolo Marca, costruisce la formazione-tipo della sua carriera schierando solo calciatori allenati. Dominio Chelsea, poi Real Madrid e infine Inter con un solo nome

TOP 11 MOLTO BLUES – La carriera da vincente ha portato José Mourinho ad allenare grandi campioni in altrettanto grandi squadre. Nella formazione-tipo del tecnico portoghese figura un solo calciatore della sua Inter, il capitano Javier Zanetti nel ruolo di terzino destro. L’ex numero 4 argentino figura anche nelle formazioni di Carles Puyol (ex Barcellona) e del connazionale Angel Di Maria (Paris Saint-Germain). Mourinho, per il resto, sceglie l’usato sicuro del suo Chelsea. Petr Cech in porta. Con Zanetti, spazio a John Terry, Ricardo Carvalho e William Gallas in difesa. Claude Makelelé e Frank Lampard a centrocampo, con il più recente Eden Hazard a fare da collante tra i reparti. Infine, Didier Drogba in attacco. Completano l’undici titolari due stelle del suo Real Madrid: Mesut Ozil in mezzo al campo e Cristiano Ronaldo avanti. Di seguito la formazione ideale creata da Mourinho con i giocatori allenati in carriera.

Fonte: Marca