FOTO – Moses ringrazia tutti dopo l’approdo all’Inter. Ora parola al campo

Condividi questo articolo

È arrivata da pochissimi l’ufficialità di Victor Moses, come nuovo calciatore dell’Inter (QUI i dettagli). L’ex Chelsea e Fenerbahce andrà a rimpolpare il pacchetto esterni a disposizione di Antonio Conte. Il sodalizio con quest’ultimo, che ha già portato alla vittoria della Premier League, si spera possa dare gli stessi frutti.

COME ON! – Ha ringraziato chiunque, Victor Moses, dopo il suo approdo in nerazzurro. L’Inter e Antonio Conte gli hanno concesso un’altra chance per prendersi determinati palcoscenici. L’ex Chelsea è stato finalmente annunciato dal club, dopo accurate visite mediche e test atletici. Le sue prime parole da nerazzurro erano cariche di entusiasmo e voglia di iniziare (le trovate QUI). La foga agonistica e l’intensità non sono mai mancate all’esterno nigeriano. Conte e i tifosi dell’Inter attendono con ansia di vederlo all’opera.