FOTO – Materazzi: «Vi racconto un altro 5 maggio: dal 2010 scritto la storia!»

Materazzi sui social ha pubblicato un post dove racconta il suo 5 maggio, non quello del 2002 bensì quello del 2010 dove l’Inter cominciò a scrivere la storia.

ALTRO 5 MAGGIO – Marco Materazzi sui social racconta il suo 5 maggio: «Tutti i nostri nemici sportivi oggi ci ricorderanno il 5 maggio 2002, ma per me il vero 5 maggio è quello del 2010, giorno di quando abbiamo battuto la Roma in finale di Coppa Italia. Da quel momento abbiamo scritto la storia con un gruppo fantastico».

Di seguito l’immagine del pallone pubblicato sui social da Marco Materazzi