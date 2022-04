FOTO – Materazzi e le scarpe nere/azzurre: «Ecco come le scelsi»

Diciotto anni e tre giorni fa Materazzi tornava in campo dopo un lungo stop in Inter-Juventus. Il difensore, via Instagram, oggi ha ricordato quella serata con un dettaglio particolare: le scarpe una nera e una azzurra.

LA NOVITÀ DELL’EPOCA – Per Marco Materazzi la parte centrale della stagione 2003-2004 non fu fortunata. Il difensore prese due mesi di squalifica perché, infortunato, fu protagonista di un diverbio con Bruno Cirillo dopo Inter-Siena dell’1 febbraio 2004. E il 4 aprile dello stesso anno tornò in campo con una particolarità: una scarpa nera e una azzurra. Lo stesso Materazzi, via Instagram, le ritira fuori: «Queste sono le scarpe che indossai contro la Juventus dopo il caso Cirillo. Venivo da un infortunio di due mesi, poi dalla squalifica di altri due mesi. Quattro mesi in attesa, a quei tempi non c’era ancora quest’usanza di giocare con le scarpe colorate e diverse. Io: sai che c’è? Ho un paio blu e un paio nere, io le mischio e vado in campo. Vincemmo e giocai anche un’ottima partita, a queste scarpe sono particolarmente affezionato».

Ecco le scarpe mostrate dallo stesso Materazzi su Instagram.