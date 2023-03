FOTO – Materazzi, scambio di maglia con Barret dei New York Knicks

Marco Materazzi ha assistito all’ultima sfida dei New York Knicks in NBA. L’ex difensore dell’Inter ha scambiato una maglia con Rowan Alexander Barrett jr.

The best guy you could have possibly drafted, Knicks! 😉🏀 @iomatrix23 https://t.co/OLCaqMDHDX

— Inter (@Inter_en) March 30, 2023