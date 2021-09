FOTO − Materazzi riceve un regalo da un ex leggenda inglese

Marco Materazzi, ex leggenda Inter ed eroe del Triplete 2010, ha voluto pubblicare sui social un regalo ricevuto dall’ex leggenda inglese del Manchester United, Rio Ferdinand

REGALO − Bellissima sorpresa per Marco Materazzi che ha ricevuto in casa la maglia di Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United. L’ex difensore inglese ha, infatti, fatto recapitare una maglia con tanto di autografo all’ex centrale dell’Inter. “Matrix” ha ringraziato il suo collega con un post su Twitter con tanto di didascalia: «Una nuova maglia leggendaria in casa. Grazie mio idolo». Di seguito il post di Materazzi.