FOTO – Materazzi festeggia il 22 maggio: «Triplete, e chi se lo scorda!»

Materazzi oggi festeggia il 22 maggio, una data che resterà per sempre impressa nella storia dell’Inter per la conquista del Triplete nel 2010, in particolare la vittoria in finale di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco.

