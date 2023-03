FOTO – Materazzi contro Chiffi su Rabiot: «Avevi la visuale coperta?»

Materazzi se la prende, e non può essere altrimenti, contro l’arbitro Chiffi per non aver ravvisato il tocco di mano di Rabiot ieri in Inter-Juventus. L’ex difensore lo fa con una storia sul suo account Instagram.

PERCHÉ NIENTE VAR? – All’indomani di Inter-Juventus c’è chi sta riuscendo nell’assurda dichiarazione di giustificare il mancato intervento del VAR sul tocco di mano di Adrien Rabiot. Questo, inevitabilmente, a Marco Materazzi non va giù. L’ex difensore usa i suoi social per mostrare una foto abbastanza eloquente.

“E poi… si chiedono il perché! Avevi la visuale coperta?”, il post di Materazzi dove si vede chiaramente l’arbitro Daniele Chiffi dietro Adrien Rabiot.