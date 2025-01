FOTO – Maglia Inter 2025-26, prime indiscrezioni: dettaglio clamoroso!

Maglia Inter 2025-26 in gestazione. La stagione 2024-25 è nel vivo, con la squadra di Inzaghi che domani si giocherà il primo trofeo dell’anno: la Supercoppa italiana con il Milan. Ma già si guarda anche alla stagione successiva. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Opaleak.com, sarebbe già in via di definizione la maglia nerazzurra per la prossima annata. Qualche novità importante.

MAGLIA INTER – L’Inter campione d’Italia tra poche ore giocherà il derby di Milano in finale di Supercoppa italiana a Riad. La squadra nerazzurra punta al primo trofeo stagionale, una coppa che si deciderà in quel di Riad contro i cugini. Nonostante la stagione tuttora in corso, si pensa già alla prossima, arrivano le prime indiscrezioni sulla nuova maglia per l’annata 2025-26. Stagione lunga per la Beneamata, che dovrà competere in tante competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. E si spera anche la Supercoppa italiana ed Europea. A tal proposito, ecco alcune novità dal sito Opaleak.com.

Maglia Inter 2025-26, novità sulla prima maglia

DETTAGLIO – Come si vede sul canale X di Opaleak.com, la divisa da casa dei nerazzurri presenta gli iconici colori blu e nero, con uno stemma con bordi celesti ben visibile in alto a sinistra. Non possono mancare le due stelle. Nella prossima stagione, dovrebbero ritornare le strisce nero e azzurre a righe verticali. Ma c’è anche un dettaglio clamoroso: infatti queste ad un certo punto andranno a formare la scritta Inter. Di seguito, ecco come dovrebbe essere la prima maglia dell’Inter: