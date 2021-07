FOTO – Lukaku si prepara per l’Inter: «Allenamento in paradiso»

Romelu Lukaku è ancora in vacanza dopo le fatiche degli Europei con la maglia del Belgio. L’attacante belga presto tornerà all’Inter e intanto si allena per farsi trovare da Simone Inzaghi già in buone condizioni fisiche.

L’Inter ancora attende di ritrovare i numerosi nazionali reduci dagli impegni in Europei e Copa America e tra questi c’è Romelu Lukaku, ancora in vacanza dopo aver raggiunto i quarti di finale di Euro 2020 col Belgio (eliminato proprio dall’Italia poi campione grazie a una rete del suo compagno di squadra Nicolò Barella). L’attaccante belga è in vacanza negli Stati Uniti, ma non dimentica comunque di tenersi in forma e punta a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi già in buone condizioni. Lukaku ha postato una foto su instagram che lo ritrae di prima mattina intento ad allenarsi su un campo: «Ore 7, allenamento in paradiso» il commento a margine del numero 9 nerazzurro.