FOTO – Lukaku ritrova l’Inter: «Primo giorno, al lavoro!»

Romelu Lukaku è tornato a Milano intenzionato a riprendersi in fretta un posto da protagonista nell’Inter. L’attaccante belga oggi si è allenato per la prima volta in gruppo e ha dedicato un post su instagram al suo ritorno al lavoro.

L’Inter ha ritrovato Romelu Lukaku, tornato a Milano persino in anticipo pur di tornare al lavoro con la maglia nerazzurra e di mettersi a disposizione del nuovo tecnico Simone Inzaghi. L’attaccante belga, che oggi ha svolto il suo primo allenamento in gruppo dopo le vacanze, ha postato una foto su instagram con un commento che lascia intendere tutta la sua voglia di rimettersi al lavoro con la maglia nerazzurra: «Primo giorno, al lavoro!».