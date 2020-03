FOTO – Lazaro: “Giusto stop Premier League! Abbiamo una responsabilità”

Lazaro, dopo aver rivolto un pensiero ai tifosi dell’Inter (vedi articolo), dice la sua sullo stop della Premier League a causa della pandemia da Coronavirus (vedi articolo). Il giocatore di proprietà dell’Inter ma in prestito al Newcastle, si raccomanda con tutti

RESPONSABILITÀ – Valentino Lazaro su Twitter dice la sua sullo stop della Premier League a causa dell’emergenza Coronavirus: “È una situazione difficile per tutti noi, ma penso che sia la decisione giusta non continuare a giocare in questo momento la Premier League. Abbiamo una responsabilità per noi stessi e tutti gli altri. Abbiate cura di voi e state al sicuro!”.

It’s a difficult situation for all of us but I think it is the right decision to not continue playing right now @premierleague. We have a responsibility for ourselves and everybody else.

Take care & stay safe!

Valentino 🙏🏽 pic.twitter.com/mmQ3OFBu2K

— Valentino Lazaro (@valentinolazaro) March 13, 2020