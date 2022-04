FOTO – Lautaro Martinez goleador punta il record del 2019/20

L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma e si è regalata la possibilità di rimanere in corsa per lo scudetto. Dopodomani c’è il recupero contro il Bologna e Inzaghi ha già in mente il suo tandem d’attacco. Imprescindibile Lautaro Martinez.

GOLEADOR – L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma e a segnare il terzo gol, su azione d’angolo, è Lautaro Martinez. L’argentino, con il gol segnato contro i giallorossi, ha portato a 20 le reti stagionali con l’Inter che ne esalta le doti realizzative sui social.

⚽ | GOLEADOR #Lautaro Martinez ha segnato 20 gol in una singola stagione con l'Inter in tutte le competizioni per la seconda volta in carriera, solo infatti nel 2019/20 (21 reti) ha fatto meglio con i nerazzurri.#FORZAINTER #InterRoma pic.twitter.com/63HAG23bt5 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) April 25, 2022

Lautaro Martinez ora punta il record personale con la magli dell’Inter registrato nel 2019/2020 con 21 reti segnate. Le partite a disposizione sono ancora 6, cinque in campionato e la finale di Coppa Italia l’11 maggio che potrebbe regalare un trofeo ai nerazzurri. Riuscirà il bomber argentino a battere il suo record?