FOTO – L’Inter vola in Germania, in viaggio dopo l’allenamento odierno

L’Inter dopo la seduta d’allenamento odierna si è messa in viaggio verso la Germania, dove martedì 1 novembre affronterà il Bayern Monaco per l’ultima sfida valevole per i gironi di UEFA Champions League.

IN VIAGGIO – Martedì 1 novembre alle 21:00 l’Inter scenderà in campo per l’ultima sfida del Gruppo C, in casa del Bayern Monaco. Alla vigilia del match, i nerazzurri, hanno sostenuto una seduta di allenamento al Suning Training Centre di Appiano Gentile prima della partenza. La squadra di Inzaghi ha collezionato 10 punti nelle prime 5 giornate qualificandosi aritmeticamente agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo così come il Bayern Monaco.

Fonte: inter.it