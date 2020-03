FOTO – L’Inter pensa già a Napoli, domani ripresa degli allenamenti

Dopo il rinvio di Juventus-Inter, prevista originariamente per questa sera, l’Inter da domani comincerà a preparare la sfida di giovedì contro il Napoli, semifinale di ritorno della Coppa Italia

Dopo il rinvio di Juventus-Inter e con la Serie A in preda al caos e ai veleni per le tante partite rinviate a causa dell’emergenza Coronavirus, la squadra nerazzurra è a caccia di normalità. Giovedì l’Inter dovrà scendere in campo in una importante sfida di Coppa Italia, la semifinale di ritorno contro il Napoli. Si dovrà cercare di rimontare la sconfitta per 1-0 nell’andata del Giuseppe Meazza, come comunicato su twitter la squadra riprenderà domani gli allenamenti agli ordini del tecnico Antonio Conte.