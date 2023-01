FOTO – Inter Women, pronte per il derby! Scelta fatta per la maglia

Le ragazze dell’Inter Women sono pronte per la sfida di campionato che vale il derby di Milano contro le rossonere. Scelta fatta per quanto riguarda la maglia delle nostre giocatrici.

SCELTA LA MAGLIA – Inter Women pronta a scendere in campo alle 14:30 al Centro Sportivo Vismara per la sfida di campionato contro il Milan Women. Scelta fatta sulla maglia, vale a dire la classica divisa casalinga nerazzurra. Ecco le immagini dallo spogliatoio. C’è grande attesa per le formazioni ufficiali delle due squadre.

Fonte: Pagina Twitter [Inter Women]