FOTO IN – Inter, visita in sede dello Spezia con presidente e il direttore Pecini

Movimenti in sede all’Inter questo pomeriggio: come documentato dall’inviato di Inter-News.it, si è presentato lo Spezia che giocherà contro il Milan alle 18.30. Visita da parte del presidente Platek e del direttore sportivo Pecini (quest’ultimo in ottimi rapporti con Ausilio).

VISITA – Lo Spezia è a Milano perché giocherà alle 18.30 col Milan nella ventiduesima giornata di Serie A. La dirigenza ne ha approfittato per una visita alla sede dell’Inter: il presidente Philip Raymond Platek Jr e il direttore sportivo Riccardo Pecini hanno da poco lasciato viale della Liberazione, dove si sono trattenuti circa quaranta minuti. Ufficialmente una visita di cortesia, da escludere operazioni di mercato direzione Spezia perché i liguri hanno un blocco della FIFA e non possono fare acquisti. Con gli Aquilotti c’è il prestito di Eddie Salcedo, fin qui nove presenze in Serie A, nelle scorse settimane si è parlato di Simone Bastoni e Giulio Maggiore come possibili obiettivi dei nerazzurri. Su queste voci Pecini, all’uscita, ha preferito non commentare.

Queste le foto di Pecini e Platek all’uscita dalla sede dell’Inter, fatte dal nostro inviato.