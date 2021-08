FOTO − Inter, Socios celebra l’esordio della nuova maglia da trasferta

Ieri, l’Inter ha vinto contro il Parma per 2 a 0 grazie alle reti di Brozovic e Vecino. I nerazzurri hanno indossato per la prima volta la nuova maglia bianca da trasferta con lo sponsor Socios in bella vista

DEBUTTO − L’Inter ha vinto la sua quinta amichevole stagionale, battendo il Parma per 2 a 0 grazie ai gol di Marcelo Brozovic e Matias Vecino. Ottima la prova dei nerazzurri con la mano di Simone Inzaghi sempre più visibile. Bella la prestazione soprattutto di Lautaro Martinez, il quale ha fornito anche l’assist di esterno per il gol di Brozovic che ha sbloccato la gara dell’Ennio Tardini. Sulla seconda rete, da registrare l’ennesimo assist di questo precampionato del laterale sinistro Federico Dimarco. La partita di Parma ha permesso all’Inter di esordire anche con la nuova maglia da trasferta. Il debutto è stato celebrato dal nuovo main sponsor Socios con un post su Instagram. In foto, presente Lautaro Martinez e questa è la didascalia: «La nuova maglia away dell’Inter in azione per la prima volta in questa stagione».

