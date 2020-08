FOTO – Inter-Shakhtar Donetsk, il messaggio del club: “Tutti insieme!”

Manca sempre meno a Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League. Con un messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale “Twitter”, la società nerazzurra ha voluto suonare la carica in vista del calcio d’inizio.

TUTTI INSIEME – Giocatori, staff e tifosi. Tutti insieme, uniti per un solo obiettivo. Un obiettivo importante, che passerà – per forza di cose – da Inter-Shakhtar Donetsk. “È il momento di essere squadra, tutti insieme, noi e voi. Forza ragazzi, forza Inter Fans!”, questo il messaggio della società nerazzurra sui canali social, per suonare la carica in vista della partita di questa sera. Tutti insieme, per continuare a sognare fino alla fine.