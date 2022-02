FOTO – Inter-Roma, chi è stato l’Mvp? Aperta la votazione

L’Inter ha vinto 2-0 con la Roma e si è presa la semifinale di Coppa Italia. Era importante dimenticare alla svelta il derby perso contro il Milan. In gol Dzeko e Sanchez ma altre grandi prestazioni da parte dei nerazzurri. Chi è stato l’Mvp della partita con i giallorossi?

VOTAZIONE – Una vittoria senza storie quella di ieri contro la Roma con l’Inter che ha portato a casa il pass qualificazione per la semifinale di Coppa Italia. Chi è stato però il migliore in campo di ieri?

📊 | SONDAGGIO Chi è stato per voi il migliore in campo di #InterRoma? pic.twitter.com/ZdI8dOpbsG — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) February 9, 2022

I candidati, scelti dall’Inter, sono 4. Ovviamente ci sono gli autori dei due gol, Sanchez e Dzeko ma anche Nicolò Barella e Milan Skriniar che ieri è stato a dir poco monumentale in difesa. La votazione per scegliere l’Mvp è partita. Ora tocca ai tifosi nerazzurri scegliere il migliore in campo.