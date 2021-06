FOTO – Inter, rivelata la nuova maglia away? Le nuove immagini

Il sito specializzato Footy Headlines mostra nuove immagini della possibile nuova maglia away dell’Inter per la prossima stagione

TRIBUTO – La maglia away dell’Inter per la stagione 2021/22 potrebbe essere un tributo a quella della stagione 2010/2011. Secondo quanto mostrato dal sito specializzato “Footy Headlines”, infatti, la maglia dell’Inter per la prossima stagione dovrebbe essere bianca, con il logo nero, in cui campeggiano vari “biscioni” dai colori nerazzurri. In maniera simile a quanto si è visto, appunto, nell’iconica maglia da trasferta della stagione post-Triplete. Di seguito le immagini della possibile nuova maglia (qui le foto)