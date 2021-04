FOTO – Inter, la quarta maglia (con nuovo logo) appare nello store Nike

Arrivano nuove immagini della quarta maglia dell’Inter; a breve disponibile anche per l’acquisto sullo store Nike, sponsor tecnico della squadra. Come anticipato (vedi articolo) il nuovo logo è già presente.

IN VENDITA – La quarta maglia dell’Inter, con il logo nuovo, appare anche nello store online Nike, sponsor tecnico della società nerazzurra. Come anticipato, è già presente il nuovo logo della squadra. La maglia potrbebe già essere usata in questa stagione, anche se servirà una deroga da parte della Lega. Da regolamento, infatti, le divise possono contenere massimo tre colori. Questa maglia, ne contiene invece quattro (bianco, nero, azzurro e giallo). Intanto, nello store Nike, è apparsa anche la seguente descrizione: “Come le altre maglie della nostra collezione Stadium, la maglia Inter unisce dettagli di design originali e tessuto traspirante per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore”. Di seguito, una delle foto pubblicate dalla nota marca di articoli sportivi.