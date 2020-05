FOTO – Inter, proseguono gli allenamenti in vista...

FOTO – Inter, proseguono gli allenamenti in vista di Coppa Italia e Serie A

Condividi questo articolo

Inter ancora in campo al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia e della ripresa del campionato, che dovrebbe vedere i nerazzurri impegnati nel recupero a San Siro contro la Sampdoria.

ALLENAMENTO – Prosegue l’allenamento dell’Inter di Antonio Conte in vista della ripresa della stagione, con i nerazzurri ancora impegnati su tre fronti: Coppa Italia, contro il Napoli, campionato – con la prima partita della ripresa che si giocherà contro la Sampdoria – ed Europa League, contro gli spagnoli del Getafe. Il tecnico nerazzurro vuole preparare la squadra per partire forte, come dimostrato anche dalla fotogallery pubblicata dal sito web ufficiale della società nerazzurra.